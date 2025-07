Spahn und die Richterwahl Angezählt?

Von reuters , dpa , t-online 11.07.2025 - 19:11 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU): Er steht nach dem Richterwahl-Fiasko im Zentrum der Kritik. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Jens Spahn betont nach dem Richterwahl-Fiasko das stabile Bündnis mit der SPD. Doch der beispiellose Vorgang im Bundestag weckt Erinnerung an das Ampel-Chaos.

Unionsfraktionschef Jens Spahn hat nach dem vorläufigen Scheitern der Richterwahl im Bundestag das Interesse der Union an einem stabilen Bündnis mit dem Koalitionspartner SPD hervorgehoben. Man habe in den vergangenen Wochen Stabilität gezeigt, sagte der CDU-Politiker nach Angaben von Teilnehmern in einer Sondersitzung der Unionsfraktion.

Richterwahl-Fiasko: Harsche Kritik an Jens Spahn

"Es ist eine unverantwortliche Situation, in die Sie, Jens Spahn, uns gebracht haben", warf Grünen-Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann dem im Plenum vor ihr sitzenden CDU/CSU-Fraktionschef vor. Wenn Spahn keine Mehrheiten für Brosius-Gersdorf herstellen könne, sei er als Unionsfraktionschef "gescheitert und ungeeignet, das Amt noch weiter auszuführen". Der ließ regungslos auch die wütenden Angriffe von AfD und Linke über sich ergehen. Aber die für Spahn gefährlichste Ansage kam vom Koalitionspartner SPD.

"Wir als SPD haben in den vergangenen Wochen bei wirklich schwierigen Entscheidungen, die unsere ganze Fraktion sich verdammt schwergemacht hat, gestanden", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, und spielte etwa auf die Zustimmung der Sozialdemokraten zum umstrittenen Aus für den Familiennachzug für eingeschränkt Schutzberechtigte an.

Und Wiese fügte mit einem warnenden Unterton an die Union hinzu: "Ich erwarte zukünftig, dass bei solchen schwierigen Entscheidungen auch andere stehen."

Will Spahn die Unionsfraktion auf rechts drehen?

Tatsächlich hatten Spahn und auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann beim Thema Richterwahl nicht – wie zunächst angedeutet – liefern können. Erst hatten sie den Nominierungen der SPD zugestimmt und noch Anfang der Woche Mehrheiten signalisiert. Am Freitag mussten sie dann aber einräumen, dass ihre Fraktion in erheblichen Teilen nicht hinter ihnen steht.

Schlimmer noch: Bei den Sozialdemokraten wächst angesichts der Unionsbehauptung, dass Plagiatsvorwürfe gegen die nominierte Juristin Frauke Brosius-Gersdorf laut geworden seien, wieder das Misstrauen, dass Spahn seine Fraktion in eine rechtspopulistische Ecke steuern will. Zumal der "Plagiatsjäger" Stefan Weber es wenig später falsch nannte, dass er solche Vorwürfe erhoben habe.

So hatte es bereits Kritik an Spahns Äußerungen über den Umgang mit der AfD und die Maskenaffäre gegeben. Spahn hat auch mit Unmut in der Fraktion über die hohe Schuldenaufnahme zu kämpfen. Kein Wunder, dass die in Umfragen schlecht dastehende SPD die Chance nutzt und wie SPD-Co-Chef Lars Klingbeil "Führung und Verantwortung" anmahnt.

Union gibt SPD Mitschuld