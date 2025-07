Ferdinand Kirchhof war elf Jahre lang Richter am Bundesverfassungsgericht. Den Streit um die Wahl seiner Nachfolgerin Brosius-Gersdorf nennt er "unerfreulich".

Jedoch werde das Gericht voraussichtlich nur noch kurze Verfahren durchführen können, denn "Richter müssen immer in derselben Besetzung in einer Sache entscheiden, von Anfang bis zu Ende". "Die schwierigen, die langen Verfahren werden aufgeschoben und erst wieder gestartet, wenn der Senat in neuer Besetzung vollständig ist."