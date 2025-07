Vor 30 Jahren, am 11. Juli 1995, ereignete sich im Rahmen des Bosnienkriegs eines der schlimmsten Massaker seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Bosnisch-serbische Truppen töteten damals mehr als 8.000 Menschen, größtenteils muslimische Männer und Jugendliche.

Nun ist erstmals mit einem internationalen Gedenktag an die Opfer des Völkermords erinnert worden. Auch der Bundestag unterbrach die laufenden Haushaltsberatungen für eine Gedenkdebatte zu dem Völkermord. "Srebrenica war das schlimmste Kriegsverbrechen auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg", sagte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) zum Auftakt.

Im Laufe einer Debatte zu dem Thema äußerte sich der AfD-Abgeordnete Alexander Wolf und kritisierte die Einstufung des Massakers als Genozid. "Die Serben erschossen dort Männer, verschonten grundsätzlich Frauen und Kinder", so Wolf. Die Erinnerungskultur, die man Bosnien-Herzegowina so von außen aufzwinge, trage nicht zur Besänftigung der Spannungen im Staat bei.

"Multikulti beenden, bevor es zu spät ist"

Auch die Aussagen des AfD-Abgeordneten Martin Sichert führten zu empörten Reaktionen von Abgeordneten anderer Parteien. Sichert sagte unter anderem: "Srebrenica mahnt uns, Multikulti zu beenden, bevor es zu spät ist". Was damals im Großen in Jugoslawien zu sehen gewesen sei, könne man im Kleinen auf jedem Schulhof in Deutschland erleben, sagte der AfD-Politiker.