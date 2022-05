Wahl-O-Mat für Nordrhein-Westfalen: Welche Partei passt zu Ihnen?

Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gew├Ąhlt. Per Wahl-O-Mat, einem kostenlosen Online-Tool, k├Ânnen Sie ab sofort herausfinden, welche Partei Ihre Interessen am ehesten vertritt.

Insgesamt treten 29 Parteien bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an. Wer sich nicht alle Wahlprogramme durchlesen mag, kann per Wahl-O-Mat herausfinden, welche der in Nordrhein-Westfalen zur Wahl zugelassenen Parteien den eigenen Positionen am n├Ąchsten stehen.

t-online ist Medienpartner des Wahl-O-Mat der Bundeszentrale f├╝r politische Bildung (bpb) und der Landeszentrale f├╝r politische Bildung Nordrhein-Westfalen 2022.

Was ist der Wahl-O-Mat?

Der Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Tool der Bundeszentrale f├╝r politische Bildung. Nutzer bekommen 38 Thesen angezeigt, die sie mit "stimme zu", "stimme nicht zu", "neutral" oder "These ├╝berspringen" beantworten k├Ânnen. Haben die Nutzer alle Fragen beantwortet, wird die ├ťbereinstimmung mit den Antworten der Parteien abgeglichen. So ergibt sich ein Bild, welche der zugelassenen Parteien der eigenen Position am n├Ąchsten steht.

Damit der Wahl-O-Mat ein m├Âglichst genaues Ergebnis generieren kann, k├Ânnen die Thesen nach der Bearbeitung unterschiedlich gewichtet werden. Dadurch werden politische Aspekte, die von pers├Ânlicher Bedeutung sind, bei der Berechnung doppelt gewertet.