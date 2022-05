Bericht: Hackerin enttarnt Büros des Verfassungsschutzes

In dem Geb├Ąude seien vor allem Mitarbeiter zur Bek├Ąmpfung von Rechtsextremismus besch├Ąftigt gewesen, die mithilfe von Tarnidentit├Ąten als sogenannte Beschaffer und Quellenf├╝hrer Informanten in der Neonazi-Szene anwerben.

Doch das Geb├Ąude in Treptow ist nicht das einzige, das betroffen ist. Auch Standorte in Adlershof und Spandau gelten als ├╝berf├╝hrt. Demnach suche das Bundesinnenministerium nun nach neuen "Phantombeh├Ârden" und m├╝sse etwa 300 Mitarbeitern neue Tarnidentit├Ąten zulegen ÔÇô ein finanzieller Aufwand, der nach Informationen eines hohen Beamten aus dem Bundesinnenministerium in die Millionen ginge. Demnach seien die alten Standorte aufgrund einer jahrelangen nachl├Ąssigen Absicherung enttarnt worden.