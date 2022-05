Fragen werden hin und her ├╝bersetzt

Seit es die Studie gibt, wird sie auch kritisiert. Lassen sich Schulleistungen v├Âllig verschiedener Kulturen wirklich miteinander vergleichen? Ja, sagen die Pisa-Verantwortlichen in Deutschland vom Zentrum f├╝r internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB) an der TU M├╝nchen. Alle bek├Ąmen dieselben Aufgaben. Diese w├╝rden vorher in einem Jahre andauernden Prozess von internationalen Experten entwickelt, hin und her ├╝bersetzt, so dass sie ├╝berall gleich schwer seien.

"Man tut alles daf├╝r, dass die Aufgaben in allen L├Ąndern gleich funktionieren", sagt der Bildungsforscher Olaf K├Âller aus dem deutschen Pisa-Team. "Aufgaben die bei den Tests in einzelnen L├Ąndern als besonders leicht oder schwer auffallen, werden in der Regel entfernt."

"Fieber pr├Ąziser gemessen"

Kritiker zweifeln dennoch an der Aussagekraft oder kritisieren die Schlussfolgerungen, die aus den Ergebnissen gezogen werden. Pisa habe zwar medienwirksam "altbekannte Erkenntnisse" wieder in den Blick ger├╝ckt, n├Ąmlich, dass viel zu viele Jugendlich die Minimalziele der Schule nicht erreichten und Schulerfolg in hohem Ma├če abh├Ąngig von der sozialen Herkunft sei, sagt der Bildungsforscher Hans Br├╝gelmann. "Aber Pisa und die anderen Gro├čstudien haben weder die Ursachen f├╝r diese lange verdr├Ąngten Missst├Ąnde besser erkl├Ąrt noch haben sie wirksame Ma├čnahmen begr├╝nden k├Ânnen: Fieber pr├Ąziser zu messen ist eben noch keine Diagnose - und blo├č das Fieber zu senken ist noch keine Therapie."

Auch Pisa-Vertreter K├Âller rechnet damit, dass die aktuelle Testrunde erneut zeigen wird, dass bis zu einem Viertel der 15-J├Ąhrigen an den einfachsten Aufgaben in Lesen, Mathe und Naturwissenschaften scheitert.

Pisa ├╝berfl├╝ssig?

Der Mathematikdidaktiker Wolfram Meyerh├Âfer h├Ąlt Pisa f├╝r die Bildungslandschaft f├╝r "v├Âllig ├╝berfl├╝ssig". Zur Weiterentwicklung von Unterricht leiste der Test nichts. An der Spitze produzierten die "ostasiatischen Drill-Staaten" stabil hohe Testpunktzahlen. Pisa gebe aber keine Hinweise darauf, wie man entlang der europ├Ąischen Bildungstraditionen Unterricht verbessern k├Ânne. "Die Bundesl├Ąnder sollten das Pisa-Abo abbestellen", fordert Meyerh├Âfer.

Wichtige Indikatoren

Die Wissenschaftler im Pisa-Team sehen die Grenzen des Leistungsvergleichs, verteidigen ihn aber grunds├Ątzlich. "Wir alle wissen, dass Schule und Ertr├Ąge von Schule mehr sind, als diese drei Bereiche, die in Pisa erhoben werden", sagt K├Âller. "Es geht hier nicht um die Bildung insgesamt, sondern um Basiskompetenzen, um Grundbildung, die ├╝berpr├╝ft wird, die aber wichtige Voraussetzung ist, um ├╝ber die Lebensspanne anschlussf├Ąhig weiterlernen zu k├Ânnen."

Die Leiterin der Studie in Deutschland, die Erziehungswissenschaftlerin Doris Lewalter, spricht von "wichtigen Indikatoren". "Ihre Aussagekraft ist f├╝r die Fragen, die die Studie untersucht, sehr hoch, aber sie umfassen nicht das gesamte schulische Lernen in seiner ganzen Breite." Lewalter verweist darauf, dass mit Pisa auch kreatives Denken getestet wird. Aus zus├Ątzlichen Frageb├Âgen, die von Sch├╝lern, Lehrern und Eltern ausgef├╝llt werden, erfahre man au├čerdem "mehr als Lehrplanwissen und auch etwas zum Kontext der Lehrens und Lernens".