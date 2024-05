Matthias Ecke liegt nach dem Angriff am Freitagabend weiter im Krankenhaus. Nun meldet er sich – und gibt sich kämpferisch.

Nach dem Angriff beim Aufhängen von Wahlplakaten in Dresden hat sich der SPD-Europaabgeordnete Matthias Ecke mit einem Dank aus dem Krankenhaus gemeldet. "Ich bin überwältigt von eurer Anteilnahme und Solidarität", schrieb Ecke am Montag in einem Beitrag auf der Plattform X.