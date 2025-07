Caroline Bosbach beim CDU-Parteitag im Mai in Berlin (Archivbild): Ihr wird vorgeworfen, 2.500 Euro aus Parteikassen angenommen zu haben. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Bosbachs Juristen schreiben darin: "Unsere Mandantin erhielt kein Geld von der CDU , sondern von Herrn Y.." Dabei handelt es sich um einen mittlerweile entlassenen Mitarbeiter der CDU. Weiter notierten Bosbachs Anwälte: "Und Herr Y. hat die Zahlung an unsere Mandantin aus seinen privaten Geldmitteln geleistet."

Bosbach spricht von "Schmutzkampagne"

Nach Recherchen von RTL/ntv und "Stern" sollen 2.500 Euro von einem CDU-Parteikonto im Januar über Umwege in bar bei Bosbach gelandet sein. Grundlage soll eine Scheinrechnung gewesen sein, die ein früherer CDU-Mitarbeiter für Leistungen in Bosbachs Bundestagswahlkampf ausgestellt haben soll.

Bosbach hatte die Vorwürfe zunächst auf der Plattform Instagram als "Schmutzkampagne" zurückgewiesen. Dort veröffentlichte sie auch eine Erklärung ihres Anwalts, in der er die Vorwürfe gegen die Politikerin ebenfalls zunächst zurückgewiesen hatte. "Die Vorwürfe sind falsch", hieß es vergangene Woche in der Erklärung des Anwalts Ralf Höcker, die auch auf der Plattform X veröffentlicht wurde. Er bezeichnete die Anschuldigungen "als Teil einer perfiden Rachekampagne", die konstruiert worden sei.

Die Vorwürfe gegen Bosbach beschäftigen auch die Staatsanwaltschaft Köln . Die CDU Rheinisch-Bergischer Kreis habe entsprechende Unterlagen überreicht, deren Inhalt nun unter strafrechtlichen Gesichtspunkten zu würdigen seien, teilte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer mit. "Eine Strafanzeige hat der CDU-Kreisverband selbst ausdrücklich nicht erstattet." Die rechtliche Bewertung des Ganzen könne "geraume Zeit in Anspruch nehmen".

Bosbach überweist 2.500 Euro an CDU-Kreisverband

Außerdem habe die Politikerin "sofort nach dem Aufkommen der fingierten Vorwürfe zusätzlich noch einmal 2.500 Euro an die CDU überwiesen, um jegliche Zweifel zu beseitigen und selbst einen in Wahrheit nie entstandenen, hypothetischen Schaden 'auszugleichen'". Diese Zahlung bestätigte der CDU-Kreisverband am Freitag.