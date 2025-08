Pro-Atomverein kündigt Protest bei "Sommerinterview" an

Beim Gespräch mit Alice Weidel im Regierungsviertel kam es zu lautstarken Protesten. Nun steht bei der ARD erneut ein Sommerinterview an. Wieder wollen Demonstranten kommen.

Nach dem lautstarken Protest beim "Sommerinterview" mit der AfD-Chefin Alice Weidel muss die ARD erneut mit Störaktionen rechnen. Wenn das Interview mit dem Grünen-Co-Chef Felix Banaszak an diesem Sonntag (3. August) ansteht, sind nach einem Bericht der "Welt" zwei Demonstrationen angemeldet. "Wir haben einen deutlichen Blick auf das Geschehen", sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Die Behörde stehe im engen Austausch mit dem ARD-Hauptstadtstudio.

Laut "Welt"- will der Pro-Atomkraft-Verein "Nuklearia" am Sonntag vor dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus im Berliner Regierungsviertel "für die Wiedereinführung der Kernkraft in Deutschland aus Gründen des Umweltschutzes und der sicheren, günstigen Energieversorgung" protestieren. Ein Sprecher des Vereins habe versichert, es seien keine akustische Störung mit Lautsprechern oder Megaphonen geplant, schreibt das Blatt. Allerdings habe man das Ziel, die Demo-Transparente "im Blickwinkel der Fernsehkameras" zu platzieren.