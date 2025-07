Die Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach (CDU) sieht sich schweren parteiinternen Vorwürfen ausgesetzt, Geld aus der Kasse der Christdemokraten für eigene Zwecke genutzt zu haben. Die CDU in Nordrhein-Westfalen will die Affäre schnellstmöglich aufklären. Dazu hat Bosbachs Kreisverband im Rheinisch-Bergischen Kreis eine Krisensitzung eingesetzt und dazu auch Bosbach eingeladen, doch sie erschien laut einem Bericht des Senders n-tv nicht.

An dem Treffen am Freitagabend nahmen demnach mehrere Parteimitglieder und ein Anwalt von Bosbach teil. Manche der Teilnehmer sollen aufgebracht gewesen sein. Anschließend erklärte die Partei in einer Mitteilung, dass "Aufklärung und strafrechtliche Bewertung des Sachverhalts" in den Händen der Staatsanwaltschaft lägen.