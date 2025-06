Umfrage belegt schlechte Stimmung in Deutschland

Viele Deutsche schauen mit großen Sorgen in die Zukunft und bemerken diese Stimmung auch bei ihren Mitmenschen (Symbolbild). (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalishina/imago)

Eine große Mehrheit der Deutschen bewertet die aktuelle Stimmung in der Gesellschaft negativ. Eine exklusive repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von t-online zeigt, dass 69 Prozent die Stimmung sehr oder eher negativ wahrnehmen. 25 Prozent haben dagegen einen positiven Eindruck.

Dieser Trend ist bei den Wählerinnen und Wählern aller Parteien zu beobachten, wobei die Stimmung unter den Unionsanhängern noch am positivsten gesehen wird. Dort haben 57 Prozent der Befragten einen negativen Eindruck von der Stimmung, 40 Prozent sehen sie positiv. AfD-Wähler haben dagegen einen deutlich schlechteren Eindruck. Hier sehen 84 Prozent ein negatives Stimmungsbild.

Deutliche Unterschiede gibt es zwischen den gesellschaftlichen Schichten. Lediglich 13 Prozent der Menschen von geringerem sozioökonomischen Status blicken positiv auf die Stimmung. In der "Mittelschicht" steigt dieser Anteil auf knapp über 20 Prozent, in der "Oberschicht" sogar auf knapp über 50 Prozent.

Der negative Blick auf die Stimmung in Deutschland verteilt sich erwartungsgemäß umgekehrt: Gut 44 Prozent der Menschen, die sozioökonomisch höher gestellt sind, bewerten die Stimmung in Deutschland als schlecht. In den beiden schwächer gestellten Bevölkerungsgruppen liegt dieser Anteil jeweils bei mehr als 75 Prozent.