Die Union erzielt in der aktuellen Sonntagsfrage den besten Wert seit der Bundestagswahl. Wie die Umfrage des Instituts Insa für die "Bild am Sonntag" ergab, kommen CDU und CSU derzeit auf 28 Prozent, ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Dahinter folgen die AfD mit unveränderten 23 Prozent und die SPD mit 16 Prozent - ein Punkt weniger als in der Vorwoche.