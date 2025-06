Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In Armenien wächst die Angst vor einem neuen Krieg. In den Hügeln bei Eriwan üben Zivilisten mit Scharfschützengewehren – für den Fall, dass der Nachbar erneut angreift.

Tobias Schibilla berichtet aus Armenien

Ein Schuss peitscht über die mit Geröll und Gräsern bedeckten Hügel. Ein metallisches Geräusch signalisiert, dass der Schütze sein Ziel getroffen hat. "Sehr gut", sagt Ausbilder Areg* und grinst. "Du hast Talent dafür."

Aregs Schießstand in den Hügeln nahe der Hauptstadt Eriwan ist bei Touristen beliebt. Die meisten kommen aus Russland oder China. Doch tatsächlich ist die Anlage eher für die heimische Bevölkerung gedacht.

Üben für den Ernstfall

Ehemalige Soldaten versuchen dort, die zivile Bevölkerung auf den Ernstfall vorzubereiten: einen bewaffneten Konflikt mit dem Nachbarn Aserbaidschan. Denn die Gefahr eines erneuten Angriffs durch das Land hängt wie ein Damoklesschwert über Armenien.

Auf dem Gelände der Nichtregierungsorganisation Azatazen außerhalb der armenischen Hauptstadt Eriwan kann jeder, der möchte, mit einem Scharfschützen- oder Sturmgewehr schießen. Was wie ein Freizeitangebot für Abenteuerlustige wirkt, hat in Armenien einen ernsten Hintergrund. Zuletzt griff Aserbaidschan im Jahr 2020 international anerkanntes armenisches Gebiet an und eroberte in einem sechs Wochen dauernden Krieg einige Regionen im Süden Armeniens. Seitdem haben sich in vielen Teilen des Landes zivile Milizen gegründet, die eine erste Verteidigungslinie im Falle eines erneuten Angriffs auf Armenien bilden sollen – bis das Militär eintrifft.

Der Konflikt ist nie ganz zur Ruhe gekommen. Immer wieder beschießen aserbaidschanische Soldaten die Grenzregionen mit leichten Waffen.

So berichten etwa die Einwohner des kleinen Dorfs Khnatsakh im Südwesten Armeniens der Nachrichtenagentur Reuters, dass aserbaidschanische Soldaten an jedem Abend ab 22 Uhr das Feuer in Richtung ihrer Häuser eröffnen. Dabei sollen mehrfach Dächer getroffen worden sein. Die Bewohner des Dorfes vermuten Einschüchterungsversuche oder Machtdemonstrationen hinter dem Beschuss. Aserbaidschans Armee bestreitet die Vorwürfe – und doch bleibt bei den armenischen Zivilisten die Angst vor einem erneuten Angriff des Nachbarlandes.

Vier zivile Schießstände

Um besser gegen diese Gefahr gewappnet zu sein, gründeten Veteranen des letzten Krieges im Jahr 2021 die NGO Azatazen ("Die Freien") und eröffneten vier zivile Schießstände im ganzen Land. "Unser Ziel ist die Entwicklung einer Kultur der zivilen Bewaffnung", erklärt Areg im Gespräch mit t-online auf dem Schießstand. "Sollte es zu einem größeren Krieg kommen, sind Zivilisten die Ersten in der Schusslinie. Darauf müssen wir die Menschen vorbereiten."

Die Schießstände finanzieren sich überwiegend über die Touristen, die Azatezens Standorte besuchen. Selbst wer noch nie eine Waffe abgefeuert hat, kann hier mit einem Gewehr oder einer Pistole schießen. Notwendig ist zuvor lediglich eine Sicherheitsanweisung durch einen Veteranen.

Das Englisch der Mitarbeiter ist gut, die Auswahl groß. Touristen können mit verschiedenen Modellen an Pistolen, Sturm- oder sogar Scharfschützengewehren schießen. Die Munition kostet umgerechnet nur wenige Euro.

Das Geschäft läuft gut, erklärt Areg, während er eine deutsche Touristin an einem Perun-Sturmgewehr einweist. Besucher kämen häufig, weil es in ihren Ländern nicht die Möglichkeit gebe, mit Kriegswaffen zu schießen.