Verden (Aller)

Zehn Leichtverletzte bei Schulbusunfall in Dörverden

23.01.2019, 09:27 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Firmentransporter in Döverden bei Verden sind zehn Kinder leicht verletzt worden. Der 55 Jahre alte Transporterfahrer habe dem voll besetzten Schulbus am Mittwochmorgen an einer Kreuzung im Ortsteil Hülsen die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Die Kinder im Grundschulalter erlitten Prellungen oder auch einen Schock. Zur Versorgung und Betreuung der Verletzten wurde eine Sammelstelle eingerichtet.