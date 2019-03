Steimbke

Bauern ernten ersten heimischen Spargel

06.03.2019, 07:31 Uhr | dpa

Dank Heiztechnik in den Böden haben Landwirte mit der Ernte des ersten Spargels begonnen. "Wir haben mit warmem Wasser durchspülte Heizschlangen in den Boden gelegt und verwenden eine Dreifachabdeckung", sagte Spargelbauer Carsten Bolte aus Lichtenhorst im niedersächsischen Kreis Nienburg. Sein Betrieb gehört zu den ersten Spargelerzeugern in Deutschland, die schon Anfang März ihren Kunden frischen Spargel anbieten können. Bundesweit dürfte es sich um maximal zehn größere Betriebe handeln, die seit der vergangenen und dieser Woche den "Heizspargel" anbieten, schätzte Michael Koch von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft in Bonn. Die Ware ist noch knapp und entsprechend teuer. Großhandelspreise liegen derzeit zwischen 14 und 18 Euro pro Kilo - für die Endkunden dürfte der Preis damit um die 19 Euro liegen.