Halle (Saale)

55-Jähriger Fahrer bei Unfall auf A9 getötet

06.05.2019, 19:17 Uhr | dpa

Auf der Autobahn A9 ist am Montagnachmittag ein 55-jähriger Mann ums Leben gekommen, als er mit seinem Kleintransporter auf einen Lkw aufgefahren ist. Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle fuhr der 55-Jährige in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Naumburg ungebremst auf den Lkw-Anhänger auf, der sich langsam einem Stauende mit eingeschalteter Warnblinkanlage näherte. Der Fahrer des Kleintransporters wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 36-jährige Laster-Fahrer aus Bayern wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn nach Berlin war zwischen den Anschlussstellen etwa eineinhalb Stunden bis 16.00 Uhr gesperrt.