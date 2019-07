Bei Überholmanöver

18-Jähriger baut Unfall mit Cabrio: Beifahrerin (17) stirbt

03.07.2019, 10:05 Uhr | tme, t-online.de

Ein Polizeifahrzeug warnt vor einem Unfall: In Köln ist bei einem missglückten Überholmanöver eine Fau ums Leben gekommen. (Quelle: dpa)

In Köln ist es auf der Militärringstraße am späten Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 18-Jähriger schwer verletzt wurde und eine 17-Jährige verstorben ist.

Das bestätigte die Polizei Köln t-online.de Demnach fuhr der 18-Jährige in einem Cabrio in Richtung Aachener Straße und soll am Gregor-Mendel-Ring mehrere Verkehrsteilnehmer überholt haben.





Offenbar beim Wiedereinscheren verlor er dann die Kontrolle über den Wagen. Er schleuderte in die Leitplanke, das Auto überschlug sich. Der junge Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, seine Beifahrerin (17) überlebte nicht: Sie starb noch am Unfallort.