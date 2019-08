Großer Rettungseinsatz

Mann verunglückt in der Ruhr

05.08.2019, 07:56 Uhr | t-online.de

Am Sonntagabend gab es einen großen Rettungseinsatz an der Ruhr in Essen-Steele. Passanten haben einen leblosen jungen Mann aus dem Wasser gezogen.

Am Sonntagsabend haben Passanten einen leblosen jungen Mann aus der Ruhr in Essen-Steele gezogen. Der Mann sei laut Polizei gegen 18.30 Uhr beim Baden in der Ruhr verunglückt. Unklar sei, wie lange der Schwimmer bereits unter Wasser gewesen sein, so die Feuerwehr. Zuerst berichtete die Westdeutsche Allgemeine Zeitung von dem Vorfall.

Ein Kanufahrer und weitere Menschen, die sich an den Ruhrwiesen zum Unfallzeitpunkt aufgehalten haben, hätten den Mann aus dem Wasser gezogen. Sie haben nach Angaben der Feuerwehr auch versucht, den Schwimmer zu reanimieren. Beim Eintreffen der Rettungskräfte übernahmen diese die Versorgung des jungen Mannes. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, kam jedoch nicht zum Einsatz. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Es besteht Lebensgefahr.





Für die Dauer des Einsatzes musste die Polizei den Unglücksort absperren. Auch der Fuß- und Radweg an der Ruhr waren gesperrt, und die Wiese wurde geräumt, damit der Hubschrauber landen konnte.