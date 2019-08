Polizei mit Hunden im Einsatz

U18-Party auf den Kölner Ringen artet aus

07.08.2019, 09:07 Uhr | t-online.de, vss

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr ist es auf dem Hohenzollernring in Köln zu einem Polizeieinsatz gekommen. Eine U18-Party in einer Ring-Diskothek ist ausgeartet.

Gegen 22 Uhr am Dienstagabend wurde die Polizei Köln zum Hohenzollernring in Köln gerufen. Rund 250 junge Leute versammelten sich nach einer U18-Party vor einer Ring-Diskothek und behinderten den Straßenverkehr. Mehrere Polizeiwagen mussten anrücken, um die Situation zu entschärfen.

Einer der Beamten wurde von einem angetrunkenen Jugendlichen mit einer brennenden Zigarette beworfen. Eine weitere Polizistin wurde durch Widerstandsleistungen der Feierwütigen verletzt. Um die Situation in den Griff zu bekommen, wurden Polizeihunde zur Verstärkung angefordert.





Innerhalb der Gruppe kam es ebenfalls zu Auseinandersetzungen. Eine Person wurde dabei mit einer Glasflasche gefährlich verletzt.