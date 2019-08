Nach Modernisierung

Kölner Löwenpärchen darf zurück ins Gehege

16.08.2019, 08:49 Uhr | t-online.de, vss

"Gina" und "Navin" bei der Fütterung: Das Pärchen durfte nun in ihr neues Gehege einziehen. (Quelle: Kölner Zoo)

Die beiden Löwen des Kölner Zoos dürfen nach einer aufwendigen Modernisierung wieder zurück in ihr Gehege. Als nächstes wird die Tigeranlage erneuert.

Das Löwenpärchen "Gina" und "Navin" durften am Mittwoch in ihr modernisiertes Gehege einziehen. Der Löwenbereich wurde seit Mai dieses Jahres aufwendig modernisiert. Es gibt unter anderem eine neue Ausschau-Plattform und eine Höhle, die dem Pärchen als Rückzugsort dienen soll. Auch die Bepflanzung in der Anlage ist neu.

Für den Umzug in ihr neues Gehege wurden beide Löwen behutsam narkotisiert sowie im Anschluss vermessen und untersucht. Der Umzug und die Untersuchung verliefen planmäßig.





"Gina" und "Navin" lebten vorübergehend im Tigergehege. Die Tiger wurden in anderen Zoos untergebracht, da ihre Anlage als nächstes umgebaut wird.

Neue Löwenanlage Heute haben wir unsere frisch-renovierte Löwen-Anlage eröffnet. Hier ein Schwenk über das neue Löwenreich. Clip: Werner Scheurer Gepostet von Kölner Zoo am Donnerstag, 15. August 2019