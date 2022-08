Hitze und Dürre: Schlechte Nachrichten für Lebensmittelpreise – Bauern besorgt

Künstliche Bewässerung kann den Bauern kaum helfen. Nur zwei Prozent der Flächen könnten aktuell künstlich beregnet werden, erklärte Rukwied kürzlich im ZDF. Das sei normalerweise der Fall bei Wein, Obst und Gemüse. Zu t-online sagt er, wo es landwirtschaftlich nützlich und umweltverträglich sei, sollten Beregnungsmöglichkeiten ausgeweitet werden. "Schließlich geht es darum, die Ernährung von 84 Millionen Menschen zu sichern."

Mit Gentechnik gegen die Folgen der Klimakrise?

Gleichzeitig merkt er jedoch an, es reiche nicht, nur auf die Wasserzufuhr zu schauen: "Um die Versorgung der Bevölkerung sichern zu können, müssen wir an mehreren Punkten ansetzen." Dazu zähle die Weiterentwicklung von wassersparenden Anbauverfahren ebenso wie der Anbau von widerstandsfähigeren Pflanzen und neuen Kulturen. Große Chancen sieht er in modernen Züchtungstechniken wie CRISPR/Cas.

Mit dieser Methode können Forscher gezielt in das Erbgut der Pflanzen eingreifen und so Sorten heranzüchten, die robuster gegen Hitze und Trockenheit sind. Der Europäische Gerichtshof stufte das Verfahren 2018 als Gentechnik ein – Befürworter sehen jedoch großes Potenzial für die Anpassung der Landwirtschaft an die Klimakrise. Auf diese müsse man sich noch stärker einstellen, meint Rukwied: "Die Politik sollte auf die Wissenschaft hören und sich zügig dieses Themas annehmen."

Problem erkannt – aber noch längst nicht gebannt

Das Landwirtschaftsministerium hat das Problem zwar erkannt – insbesondere nach dem Rekorddürrejahr 2018 einigte man sich auf die Erarbeitung von Konzepten. Konkrete Lösungen gibt es jedoch noch nicht. Das aktuelle Maßnahmenprogramm zur Klimaanpassung sieht vor allem Forschung, Aufbau von Infrastruktur zur Bewässerung und Investitionsförderung vor.

Die Europäische Kommission machte am Mittwoch hingegen einen konkreten Vorschlag: Sie will, dass Felder in Zukunft verstärkt mit aufbereitetem Abwasser bewässert werden. 40 Milliarden Kubikmeter gebe es davon in der EU jedes Jahr, nicht einmal eine Milliarde werde wiederverwendet. "In Zeiten von nie dagewesenen Temperaturspitzen müssen wir aufhören, Wasser zu verschwenden und diese Ressource effizienter verwenden", erklärte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius.

Wann spricht man von Dürre? Das Helmholtz-Zentrum beschreibt eine Dürre als ein Niederschlagsdefizit, das zu einer ausgeprägten Trockenheit im Boden führt. Verglichen werden die aktuellen Niederschlagsmengen mit einem Durchschnittswert aus den Jahren zuvor. Dürren werden durch die Klimakrise häufiger, da mit jedem Grad Erderhitzung die Atmosphäre mehr Wasser aufnehmen kann. Daher regnet es seltener, aber stärker. Starkregen verursacht jedoch große Wassermassen, die vom Boden nicht gut gespeichert werden können. Daher sinkt die durchschnittliche Bodenfeuchte. Außerdem treten Hitzewellen häufiger auf – es verdunstet also zeitweise auch mehr Wasser, wodurch der Boden zusätzlich austrocknet.

Der Bauernverband fordert eine Regeländerung, die ebenfalls die EU-Kommission vorgeschlagen hatte – allerdings in Hinblick auf die stockenden Weizenexporte aus der Ukraine. Nach dem aktuellen Stand müssten aus Naturschutzgründen etliche Flächen im kommenden Jahr vorübergehend brach liegen. Die EU-Kommission und der Bauernverband fordern, diese Brachflächen freizugeben. Rund 200.000 Hektar zusätzliche Anbaufläche könne man in Deutschland so gewinnen und dort rund 1,4 Millionen Tonnen Weizen anbauen, heißt es vom DBV.