RKI-Chef: "Rückkehr der Malaria ist möglich"

RKI-Präsident Lothar Wieler ruft angesichts der Klimaerwärmung dazu auf, auch exotische Krankheiten hierzulande in den Blick zu nehmen. "Der Klimawandel führt in Deutschland zu einer Ausdehnung der Lebensräume für Mücken und Zecken", sagte der Chef des Robert Koch-Instituts den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Für Erreger war es bislang zu kalt

Es gibt sie nicht nur in den Tropen und Subtropen – Malaria war bereits in Europa heimisch: Bis Anfang des 20. Jahrhunderts gab es immer wieder Ausbrüche der Fieberkrankheit. Küsten, Marsche und Moore waren beliebte Brutstätten für die Anopheles-Mücke, die Malaria übertragen kann. In den Siebzigerjahren galt die Krankheit dann in Europa als ausgerottet. Für die gefährlichen Arten der Mücken ist es meistens noch zu kalt in Europa – das kann sich aber bald ändern.