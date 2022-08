Selten: Niedrige Pegelstände lassen Hungersteine in Elbe und Rhein auftauchen

"Wenn du mich siehst, dann weine" Trockenheit lässt Hungersteine in Elbe und Rhein auftauchen Von t-online , dpa , afp , sje Aktualisiert am 15.08.2022 - 17:56 Uhr Lesedauer: 3 Min. Hungerstein: Der Spruch "Wenn du mich siehst, dann weine" soll aus dem 19. Jahrhundert stammen – mittlerweile wurde ein Teil der Inschrift ausgewaschen. (Quelle: Twitter @BlakesWort)

Hungersteine werden Felsen in Flüssen genannt, die nur bei großer Trockenheit frei liegen. Nun sind sie wieder zu sehen – künftig wird das wohl öfter passieren.

Die Trockenheit in Deutschland hält an – und lässt erschreckende Warnungen aus vergangenen Zeiten wieder auftauchen. Sogenannte Hungersteine sind aufgrund der niedrigen Pegelstände von Elbe und Rhein nun freigelegt worden. Der Rhein meldete am Montag einen historischen Tiefstand – schlechte Nachrichten für die Binnenschifffahrt.

Forschende in Sachsen fanden im freigelegten Ufergebiet der Elbe Dutzende Hungersteine, die zuvor teils noch nicht bekannt waren, berichtet die "Sächsische Zeitung". Traditionell ritzen Anwohner die Jahreszahl in den Stein, wann immer dieser frei liegt – in Sachsen stammt die älteste bekannte Zahl aus dem Jahr 1417 und liegt in der tschechischen Stadt Decin nahe der Grenze zu Sachsen. Dazu tragen die Felsen Warnungen, etwa "Wenn du mich siehst, dann weine". Dieser Spruch stammt den Forschenden zufolge aus dem 19. Jahrhundert und bezieht sich wohl auf die aufgrund der Trockenheit erwartbare schlechte Ernte.

Auch in der Talsperre Werda, die im sächsischen Vogtlandkreis den Geigenbach staut, und am Rhein sind solche Hungersteine aufgetaucht, wie der "Kölner Stadtanzeiger", der "General-Anzeiger" und die "Freie Presse" berichten. Einige von ihnen tragen auch Markierungen von 2015 oder 2018 – auch in diesen Jahren hatte es in Deutschland deutlich zu wenig geregnet.