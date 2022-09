Von der Leyens Rede: Sie muss mehr liefern als Phrasen – und zwar jetzt!

Energiekrise: Wohin geht die Reise?

Die Energiekrise stellt die EU vor massive Herausforderungen. Aus Klima-Perspektive können sich diese in zwei Richtungen entwickeln: Einerseits wenden sich viele Länder wieder den klimaschädlichen fossilen Energieträgern zu – Kohle oder auch das in Deutschland angepriesene LNG stehen hoch im Kurs.

Andererseits wird nun unternommen, was schon längst hätte passieren müssen: Energiesparen als oberste Maxime, Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien, Investitionen in den Hoffnungsträger Wasserstoff. Drei Milliarden Euro soll eine Europäische Wasserstoffbank nach dem Willen von der Leyens bereitstellen, um grünen, emissionsfreien Wasserstoff zu fördern.

Verbraucher sollen "die Vorteile der kostengünstigen erneuerbaren Energien" nutzen können, so von der Leyen. Dazu kündigte sie den angekündigten Umbau des Strompreises an, weg von der Orientierung am hohen Gaspreis. Man müsse sich von den fossilen Brennstoffen lossagen. Davon ist die EU derzeit noch meilenweit entfernt.

Die Welt rast in Richtung Klimakatastrophe

Ebenso weit entfernt: ein effektiver Kampf gegen die Klimakrise. Vor wenigen Tagen warnte eine Gruppe internationaler Klimaforscher in einer Analyse, dass bei 1,5 Grad Erderhitzung – das entspricht dem Pariser Klimaziel – vier Kipppunkte für das Weltklima erreicht werden könnten. Dann droht eine Kettenreaktion der Klimakatastrophen.

Das Prekäre: Die Forscher prognostizieren, dass 1,5 Grad Erderhitzung auf Grundlage der aktuellen Entwicklungen schon 2030 Wirklichkeit werden. Würden weltweit alle Maßnahmen umgesetzt, die derzeit geplant sind, könnte die Erderhitzung bis 2100 wohl noch auf 1,95 Grad begrenzt werden. Ohne die Einführung zusätzlicher Maßnahmen wären es der Prognose zufolge 2,6 Grad.

Die Welt rast also auf die Kipppunkte zu. Eigentlich müsste in der EU und weltweit jede Anstrengung unternommen werden, um beispielsweise ein weiteres Abschmelzen der Eisschilde und einen Anstieg des Meeresspiegels hin zum "Point of no return" zu verhindern. Die Lebensbedingungen der Zukunft hängen davon ab.

Sie weiß, dass es nicht reicht

Gute Lebensbedingungen für zukünftige Generationen – das will Ursula von der Leyen. Mehr Generationengerechtigkeit forderte sie vor dem EU-Parlament. Und doch schafft es sie nicht, einen machbaren Weg vorzuschlagen und die Mitgliedsstaaten hinter sich zu vereinen. Diese müssen die Maßnahmen schließlich am Ende umsetzen.

Die Kommissionspräsidentin erzählte von einem "bewegenden" Besuch in Taizé Ende August, einem internationalen ökumenischen Männerorden in Frankreich, der für seine Jugendtreffen bekannt ist. An einem solchen nahm von der Leyen teil und machte in ihrer Rede dort deutlich, was sie am Mittwochmorgen vermissen ließ: Ein klares Bekenntnis zum Pariser Klimaziel, die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad, nach Möglichkeit auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Um dieses zu erreichen, brachte die deutsche Politikerin 2019 den europäischen Green Deal auf den Weg. In mancher Hinsicht sei der Green Deal ein großer Erfolg gewesen, sagte die 63-Jährige in Taizé. "Aber er ist bei Weitem nicht genug. Wir müssen mehr tun. Und ob dies geschieht oder nicht, wird zu einem großen Teil von meiner Generation abhängen. Wir müssen liefern."