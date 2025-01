Am Monte-Rosa-Massiv in der Schweiz drohen weitere Felsstürze. Bereits am Wochenende lösten sich Felsmassen und stürzten Richtung Tal.

Gesteinsmassen erreichen beliebte Berghütte

In seinem Beitrag berichtete Tondat, dass es zu einer "riesigen Ablösung" gekommen sei, "die immer noch im Gange ist". Glücklicherweise kam dabei niemand zu Schaden, da sich der Felssturz laut Tondat in der Nacht ereignete. Der Bergretter warnte eindringlich davor, in den nächsten Tagen Touren in Richtung Alpe Pedriola zu unternehmen, da die Felsstürze weitergehen würden.