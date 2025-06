F1 in Österreich: So läuft das 3. Training

Eben waren die USA noch die Spitze von Wissenschaft und Kultur, nun drohen sie in den Faschismus abzugleiten. Unser Gastautor hat ganz persönlich erfahren, wie das passieren konnte.

Immer wenn amerikanische Freunde uns während Donald Trumps erster Amtszeit zwischen 2017 und 2020 in Berlin besuchten, begrüßte ich sie an der Tür unserer Wohnung mit einem lauten "Willkommen in der Freiheit". Damals war diese Bemerkung zugegebenermaßen eher ironisch gemeint. Schließlich hatten amerikanische Soldaten und Diplomaten in der Nachkriegszeit eine entscheidende Rolle bei der Wahrung der Freiheit der (West-)Berliner gespielt.

Jetzt, da Donald Trump wieder im Amt ist, begrüße ich Besucher aus Washington, D.C. und anderen Teilen der Vereinigten Staaten weiterhin mit diesen drei Worten an unserer Wohnungstür. Allerdings haben diese Worte inzwischen schnell eine eher tragische als ironische Bedeutung bekommen.

Als ich vor einigen Jahrzehnten aus Deutschland in die Vereinigten Staaten zog, war eine Wendung zu einem autokratisch geführten Staat völlig unvorstellbar. Noch weniger hätte ich mir damals jemals vorstellen können, dass Ereignisse, wie sie derzeit in den USA unter Trump ablaufen, ex post zu einer Normalisierung der tragischen deutschen Wendungen um das Jahr 1933 herum führen würden.

Stephan-Götz Richter (Quelle: The Globalist) Der Autor Stephan-Götz Richter ist Herausgeber des englischsprachigen Magazins The Globalist, das er in den USA gegründet hat und heute von Berlin aus steuert. Seine eigene Kolumne heißt Richter Scale. The Globalist auf Instagram, LinkedIn und X zu finden. Seine deutschsprachigen Gastkommentare finden sich hier.

Ein Kulturland wird plötzlich zum Regime

Aber als ich kürzlich Sebastian Haffners "Memoiren eines Deutschen, 1918 bis 1934" las, war ich erschüttert, als sein autobiografischer Bericht auf die Jahre 1933 und 1934 kam. Der Autor beschreibt die Machtübernahme der Nazis, die er als junger Jurist in Berlin hautnah miterlebt hatte. Um den Nazis zu entkommen, emigrierte er nach London und wurde später vor allem als Autor des 1979 erschienenen Buches "Anmerkungen zu Hitler" bekannt.

Seit meiner Schulzeit waren mir die grotesken Bilder dieser Zeit gut bekannt – mit Sturmtruppen, die zur Feier ihrer Machtübernahme mit Fackeln durch die Straßen Berlins marschierten. Was Haffner jenseits dessen beschreibt, ist die osmotische Art und Weise, mit der sich die Nazis in den Alltag der Deutschen einschlichen. Ein Land, das noch kurz zuvor an der Spitze der zeitgenössischen Wissenschaft, Kunst und Kultur gestanden hatte, akzeptierte plötzlich ein despotisches Regime, das die Schrauben immer weiter anzog.

So gelangte ich bei meiner Lektüre zu einer sehr unangenehmen Erkenntnis. Bis Donald Trump im Januar 2025 wieder ins Amt kam, waren die Vereinigten Staaten ebenfalls auf dem Höhepunkt der zeitgenössischen Wissenschaft – und ein Land mit einer sehr starken Zivilgesellschaft.

Der gesellschaftliche Verfall begann vor Trump

Jetzt, wenige Monate nach Trumps zweiter Amtseinführung, wird der Welt klar, dass das Vorbild für das, was heute in den Vereinigten Staaten geschieht, nicht nur das schändliche "Projekt 2025" oder die systematische Aushöhlung der Zivilgesellschaft in Ungarn durch Viktor Orbán ist. Vielmehr nimmt es zunehmend bedrohliche Parallelen zu dem an, wie die deutschen Bürger vor über neun Jahrzehnten von einer autoritären Herrschaft in eine Diktatur abglitten.

Aktuell beginnt sich die Diskussion über die Abwanderung von Wissenschaftlern zu wiederholen, diesmal jedoch in umgekehrte Richtung, das heißt aus den Vereinigten Staaten heraus. Das Trump-Regime wendet sich mit aller Macht gegen die Wissenschaft und die bürgerlichen Freiheiten – wenn es nicht sogar systematisch darauf abzielt, das Land in einen Bürgerkrieg zu verwickeln.