Immer wenn das weltweit stärkste Militär in einen Konflikt eingreift, schauen Freunde und Feinde genauer hin. Einerseits beteiligte sich die US-Armee direkt an Israels Krieg gegen den Iran und setzte dabei auch B-2-Tarnkappenbomber ein. Andererseits kämpfte auch die israelische Luftwaffe mit der modernsten Technologie "Made in USA". Die technologische Überlegenheit in diesem kurzen Krieg wurde zur Machtdemonstration der Amerikaner, und somit auch für die Nato.