Verdächtige Gegenstände im Koffer

Sexspielzeug löst Alarm am Flughafen aus

08.08.2018, 10:31 Uhr | dpa-AFX

Passagiere am Berlin Flughafen-Schönefeld: Passagiere gehen zu einer zusätzlich geöffneten Sicherheitskontrolle am Flughafen, da ein Teilbereich des Flughafens gesperrt werden musste. (Quelle: Bernd Settnik/dpa)

Auch ein Teilbereich des Flughafens Berlin-Schönefeld ist am Dienstag zeitweise gesperrt worden. Der Grund: das Sexspielzeug im Koffer eines Passagiers.



Wegen Sexspielzeug im Koffer eines Passagiers hat es am Flughafen Berlin-Schönefeld einen Alarm gegeben. Die verdächtigen Gegenstände seien am Dienstagvormittag beim Röntgen des Gepäcks entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Daraufhin wurde der Koffer überprüft und das Sexspielzeug entdeckt. Auch am Frankfurt Airport hatte es zur etwa gleichen Zeit einen Zwischenfall gegeben – auch dort wurde der Flughafen evakuiert.

Sperrung #Schönefeld ist aufgehoben. Verdächtiger Gegenstand stellte sich als harmlos heraus: Es war #Sexspielzeug. — radioBERLIN 88,8 (@radioBERLIN) August 7, 2018

Ein Teilbereich des Flughafens wurde für eine knappe Stunde abgesperrt. Davon seien auch einige Check-in-Schalter betroffen gewesen, so der Sprecher. Die Sperrung wurde am Mittag wieder aufgehoben. Zuerst hatte Radio Berlin über das Sexspielzeug als Ursache für den Alarm berichtet.