Kletterunfall

33-Jähriger stirbt am Watzmann

22.08.2018, 18:59 Uhr | dpa

Der Watzmann in Bayern: Ein Kletterunfall am Watzmann endete für einen 33-jährigen Mann tödlich. (Quelle: Volker Preußer/imago)

Ein Mann ist beim Klettern am Watzmann gestürzt und dabei tödlich verunglückt.

Beim Klettern am Watzmann ist ein 33 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Berchtesgadener Land bis zu 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Mittwoch wohl alleine unterwegs, er stürzte ohne Fremdeinwirkung ab.



Die Bergung der Leiche gestaltete sich schwierig, es waren Seilwinden und Hubschrauber im Einsatz. Der Watzmann zählt mit 2713 Metern Höhe zu den höchsten Bergen der bayerischen Alpen.