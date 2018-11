A7 bei Bad Hersfeld

Lastwagen mit Weihnachtsbäumen fängt Feuer

28.11.2018, 18:01 Uhr | dpa

In Hessen haben Weihnachtsbäume auf einem Lkw aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Zum Glück des Fahrers kam zufällig ein Löschfahrzeug vorbei.

Auf der Autobahn 7 bei Bad Hersfeld sind am Mittwochmorgen zahlreiche Weihnachtsbäume, die auf einem Lastwagen transportiert worden sind, in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Lastwagenfahrer den Auflieger noch abkoppeln und sich dann unverletzt in Sicherheit bringen.





Eine Feuerwehr, die zufällig an der Unfallstelle vorbeifuhr, habe die Löscharbeiten übernommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam es am Morgen auf der A7 in Richtung Kirchheim zu Verkehrsbehinderungen. Warum das Feuer ausbrach, sei noch unklar.