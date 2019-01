Es wird knackig kalt

Der Dauerfrost hat Deutschland bald fest im Griff

20.01.2019, 13:17 Uhr | dpa

Diese Schneelandschaft hat der Wintereinbruch der vergangenen Wochen in Balderschwang hinterlassen. Das sind die beeindruckenden Drohnenaufnahmen. (Quelle: t-online.de)

Polarluft hängt über Deutschland – und kühlt sich immer weiter ab. Schon in den nächsten Tagen fallen die Temperaturen an einigen Orten auf minus 10 Grad. Nur wenige Regionen bleiben frostfrei.

In Deutschland macht sich eisiges Winterwetter breit. Bereits für den Sonntag sagen Meteorologen für weite Teile der Republik Dauerfrost voraus. In der Nacht zum Montag können die Temperaturen sogar auf minus 10 Grad fallen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Nur im Südwesten, an der Küste und entlang des Rheins bleibt es zunächst frostfrei.

Ursache für die bevorstehende Kälteperiode ist Hoch "Brigida". Es führt laut DWD dazu, dass sich die nach Deutschland eingeflossene Polarluft kaum noch bewegt. Die Folge: Sie kühlt nachts durch den meist klaren Himmel immer weiter ab.





Wie weit es dabei mit den Temperaturen nach unten geht, ist noch ungewiss. Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts prognostizierte jedoch: "Die winterliche Periode könnte aber nach heutiger Modellprognose mehrere Wochen andauern und umfasst auch weite Teile Europas."