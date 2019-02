Hintergrund unklar

Vier Tote bei Verkehrsunfall in Frankreich

16.02.2019, 20:22 Uhr | dpa

Die Sirene eines Polizeiwagens in Frankreich: Einem Medienbericht zufolge handelt es sich bei den Toten und Verletzten um Mitglieder eines lokalen Skivereins. (Quelle: Martin Winter/Symbolbild/imago)

Bei einem Verkehrsunfall in Frankreich sind vier Menschen tödlich verunglückt. Zwei weitere Menschen haben sich schwere Verletzungen zugezogen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat in Frankreich vier junge Menschen das Leben gekostet. Ihr Auto sei am frühen Samstagmorgen in der Nähe von Briançon mit einem Lastwagen zusammengeprallt, sagte eine Sprecherin der zuständigen Präfektur.





Drei der Insassen seien sofort tot gewesen. Ein vierter starb später im Krankenhaus. Zwei weitere Menschen in dem Auto wurden schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Laut der Regionalzeitung "Le Dauphiné libéré" handelt es sich bei den Toten und Verletzten um Mitglieder eines lokalen Skivereins.