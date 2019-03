Wetter zum Wochenstart

Frühling legt schon wieder eine Pause ein

24.03.2019, 11:09 Uhr | dpa

So schnell wie der Frühling in Deutschland gekommen ist, so schnell ist er auch wieder weg. Die neue Woche startet in weiten Teilen wolkig und regnerisch. Tief "Louie" vertreibt die Sonne.

Der kurze Frühlingseinbruch in Deutschland geht zu Ende. Schon in der Nacht zu Sonntag verlagerten sich dichte Wolken sowie leichter Regen in die Mitte des Landes, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Offenbach. Tagsüber bleibe es in Alpennähe sonnig und mild, zwischen der Donau und den zentralen Mittelgebirgen zeige sich die Sonne dagegen kaum. Ab und zu falle Regen, nachts sei gebietsweise leichter Frost möglich. Im Norden sei es tagsüber wechselnd bewölkt und mit Höchstwerten zwischen 8 und 12 Grad deutlich kühler als im Süden.







Am Montag bringt laut Prognose das Tief "Louie" Schauer und einzelne Gewitter. Außerdem komme es zu starken bis stürmischen Böen. Mit dem Tief ströme kühle Meeresluft heran. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 7 Grad und 13 Grad. Die Schneefallgrenze sinke auf 500 bis 700 Meter. An den Alpen wird längerer Schneefall erwartet. Anschließend beruhige sich das Wetter. Zur Wochenmitte strecke Hoch "Irmelin" seine Fühler in Richtung Mitteleuropa aus. Es werde aber nur langsam wärmer.