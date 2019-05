Vor allem bei Kindern

Hunderte positive HIV-Tests in Südpakistan

23.05.2019, 15:53 Uhr | dpa

Ein pakistanischer Arzt nimmt in einem Krankenhaus in einem Dorf in der Nähe von Ratodero, einer Kleinstadt in der südlichen Provinz Sindh in Pakistan, an dem Finger eines Dorfbewohners Blut ab. Foto: Fareed Khan/AP. (Quelle: dpa)