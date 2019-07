Unglück in Bayern

Mountainbiker stürzt und stirbt

01.07.2019, 11:11 Uhr | dpa

Wanderer fanden den toten Mann auf einem Weg und alarmierten die Rettungskräfte: In Bayern ist ein Radfahrer bei einem Sturz ums Leben gekommen.

Mit seinem Mountainbike ist ein Radfahrer bei Rimbach in Bayern gestürzt und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wanderer fanden am Sonntag den 50-Jährigen auf einem Weg liegend und wählten den Notruf, wie die Polizei mitteilte.





Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Radfahrer kam den Ermittlern zufolge ohne Fremdeinwirkung zu Fall.