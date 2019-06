Polizeieinsatz ausgelöst

Boot schlingert über See: Steuermann schläft

30.06.2019, 17:09 Uhr | dpa

Das Schiff tuckerte kreuz und quer über den See, offenbar stand niemand hinter dem Steuer. Die alarmierte Polizei fand den Bootsführer schließlich schlafend in seiner Kajüte – und das war nicht das einzige Problem.

Ein über einen See schlingerndes Boot nahe Neuruppin hat am Samstag die Polizei auf den Plan gerufen. Anwohner hatten ein Kajütboot gemeldet, das offenbar unkontrolliert über das Wasser hin und her fuhr, ein Steuermann war nicht zu sehen.





Die Polizei lieh sich das Boot eines Anwohners und setzte damit zu dem schlingernden Schiff über. Dort fand sie den 33-jährigen Bootsführer schlafend vor und weckte ihn. Ein Atemalkoholtest ergab 1,85 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.