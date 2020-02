Weil er nicht rechtzeitig bremste

Zug prallt auf Prellbock – mehrere Leichtverletzte

03.02.2020, 12:35 Uhr

Bei einem Zugunfall am Bahnhof in Luzern wurden mehrere Menschen verletzt. Der Zug prallte ohne zu bremsen auf einen Prellbock.

In Luzern in der Schweiz hat ein Interregio-Zug bei der Einfahrt in den Bahnhof nicht rechtzeitig gebremst und ist auf einen Prellbock geprallt. Zwölf Menschen seien leicht verletzt worden, berichtete die Polizei am Montag.

Der Zug war aus Zürich gekommen. Luzern hat einen Kopfbahnhof. Nach Angaben der Schweizer Bahn (SBB) war die Unglücksursache zunächst unbekannt. Die Untersuchungen wurden sofort eingeleitet.