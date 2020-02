Tod durch Coronavirus

China ermittelt wegen Whistleblower-Arzt

07.02.2020, 11:59 Uhr | t-online.de, dpa, joh

In China steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle weiter stark an. Unter den Todesopfern ist auch ein Arzt, der früh vor dem Virus gewarnt und deshalb Ärger bekommen hatte. (Quelle: t-online.de)

Ein Arzt versucht, die Bevölkerung in China vor dem Coronavirus zu warnen. Er steckt sich an und stirbt. Sein Tod muss nun untersucht werden, denn er hat eine noch tiefere Bedeutung für die Bevölkerung.

Der Tod des chinesischen Arztes Li Wenliang ist offiziell bestätigt worden. Der 34-Jährige starb am heutigen Freitagmorgen, gegen drei Uhr Ortszeit. Schon am 30. Dezember hatte er als einer der ersten vor dem Coronavirus gewarnt. Nun ist er selbst an den Folgen der Erkrankung gestorben.

Die Berichterstattung in den chinesischen Medien zu seinem Tod war widersprüchlich. Erst bestätigt ein Krankenhaus seinen Tod, dann wird die Nachricht dementiert. Li Wenliang sei von der örtlichen Polizei ins Visier genommen worden, weil der Arzt in den sozialen Medien das Bewusstsein für das Coronavirus hatte schärfen wollen, berichtet "CNN". Zuerst hatte die staatliche chinesische Zeitung "Global Times" am Donnerstag auf Twitter mitgeteilt, Li sei gestorben.



Li Wenliang: Sein Kampf für das Bekanntwerden des Coronavirus kostet ihn das Leben. (Quelle: Ritzau Scanpix/imago images)



Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) twitterte kurze Zeit später, dass der Arzt tot sei, löschte den Tweet allerdings wieder. Laut "CNN" habe das Zentralkrankenhaus in Wuhan in der vergangenen Nacht um kurz nach Mitternacht mitgeteilt, dass Li nicht gestorben sei, sich aber in einem kritischen Zustand befinde. In dem sozialen Netzwerk Weibo, dass in China sehr beliebt ist, posten Nutzer unter dem Hastag "I want freedom of speech" (dt: ich will Redefreiheit") und fordern die Behörden auf, die Wahrheit endlich preis zu geben. Nur wenige Stunden später gibt das Krankenhaus den Tod des Arztes offiziell bekannt.

Dr. Li Wenliang will be remembered by all of us. We owe him a big like and thank you. May he Rest In Peace! pic.twitter.com/WAPC6L9QRa — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) February 7, 2020

Nun hat die chinesische Regierung eine offizielle Untersuchung gestartet. Mit Zustimmung des Zentralkomitees der Partei schickte die staatliche Aufsichtskommission ein Ermittlungsteam nach Wuhan, wie die Behörde mitteilte.

"Fragen des Volkes zum Geschehen"

Li Wenliangs Schicksal symbolisiert für viele Chinesen die Folgen der Untätigkeit oder langsamen Reaktion der Behörden auf den Ausbruch. Bei den Ermittlungen gehe es um Fragen des Volkes zu diesem Geschehen, hieß es. Li Wenliang hatte am 30. Dezember in einer Online-Diskussionsgruppe von Medizinern und Studenten unter Hinweis auf eine wachsende Zahl von mysteriösen Virusfällen in Wuhan vor einer Wiederkehr des Sars-Virus gewarnt, das vor 17 Jahren zu der Pandemie mit 8.000 Infizierten und 774 Toten geführt hatte.

Acht Teilnehmer an der Chatgruppe waren danach von der Polizei wegen der Verbreitung von "Gerüchten" vorgeladen und verwarnt worden. Auch mussten sie unterschreiben, dass sie nichts mehr über den Ausbruch enthüllen. Einige Tage später infizierte sich der Arzt selbst bei einer Patientin.