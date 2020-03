Wetter in Deutschland

Es bleibt ungemütlich – und zu warm

01.03.2020, 15:50 Uhr | dpa

Es ist weiterhin mit Regen und windigem Wetter zu rechnen – die Temperaturen bleiben dabei für diese Jahreszeit zu hoch. Es ziehen gleich zwei Tiefdruckgebiete über Deutschland.

Das wird ungemütlich: Deutschland steht in den kommenden Tagen ein Tief nach dem anderen bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, bleibt das Wetter zunächst unbeständig und windig, in den Bergen kann demnach auch mal Schnee fallen. Allerdings sei es zurzeit eigentlich immer noch zu warm, sagte DWD-Meteorologe Tobias Reinartz. Der 1. März markiere zwar den meteorologischen Frühlingsanfang, das sei aber eine rein statistische Einteilung der Jahreszeiten.

Tief "Charlotte" wird laut Vorhersage zum Montag abgelöst von Tief "Diana". "Diana" breitet sich von Südwesten nach Osten aus, vielerorts erwartet der DWD Regen. Trocken bleibt es wohl nur im Nordwesten des Landes. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 7 und 12 Grad, in den Bergen kann es stürmisch werden.







Auch am Dienstag regnet es dem DWD zufolge ebenfalls, oberhalb von etwa 600 Metern kann es schneien. Die Temperaturen klettern auf maximal 3 bis 9, am Alpenrand auf 1 bis 4 Grad. Achtung Autofahrer: In der Nacht zu Mittwoch kann es bei Tiefstwerten von bis zu minus 4 Grad glatt werden.