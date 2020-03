Mehr Krankheitsfälle

So viele Menschen sind tatsächlich am Coronavirus erkrankt

Animierte Karte: So breitet sich das Coronavirus derzeit in Deutschland aus – nach den offiziellen Zahlen des Robert Koch-Instituts. (Quelle: t-online.de)

Das Coronavirus breitet sich weiter in Deutschland aus. Seit dem 28. Februar dokumentiert das Robert Koch-Institut alle Fälle, aufgeschlüsselt nach Bundesland. Eine Animation zeigt, wie sich das Virus in Deutschland verbreitet. (Quelle: t-online.de)

Animierte Karte: So breitet sich das Coronavirus in Deutschland aus

Die Zahl der am neuartigen Coronavirus Erkrankten in Deutschland liegt deutlich höher als vom Robert Koch-Institut angegeben. "Wir verschleiern nichts", sagt eine Sprecherin auf Anfrage.

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen in Deutschland ist seit Dienstag sprunghaft auf 1.970 Fälle gestiegen (Stand: Mittwoch, 22 Uhr). Das geht aus Recherchen von t-online.de bei den Ministerien und Behörden der 16 Bundesländer hervor (siehe eigene Karte).



Auf der Seite des Robert Koch-Instituts (RKI) findet sich jedoch eine deutlich niedrigere Zahl: Dort verzeichnete das Institut bei seiner Veröffentlichung am Mittwoch um 18.10 Uhr lediglich 1.567 Fälle.

Eine Sprecherin sagte dazu auf Anfrage: "Wir beobachten die Lage quasi sekündlich." Die deutschlandweiten Zahlen würden täglich am Abend aktualisiert. Die Abweichung kommt laut RKI zustande, da die bis 15 Uhr von den Ländern auf dem offiziellen Weg gemeldeten Zahlen herangezogen würden.





Die Redaktion von t-online.de erreichten dagegen Zahlen den ganzen Tag über, in einigen Bundesländern wurden sie online mehrfach am Tag aktualisiert. Im Bericht des RKI für Mittwoch gelang die Aktualisierung der Zahlen hingegen für zwei Bundesländer gar nicht. In Rheinland-Pfalz (Ausweisung 25 statt 29 Fälle) und Nordrhein-Westfalen (Ausweisung 484 statt 801 Fälle) blieb die Angabe gegenüber Dienstag unverändert – obwohl das RKI nur einmal alle 24 Stunden aktualisiert.

Das RKI erklärte, da die eigenen Zahlen die offiziellen seien, müsste erst verifiziert werden, wenn sie von den Ländern übermittelt sind. "Wir wissen, dass alle die Zahlen spannend finden", so die Sprecherin. "Aber für die Bewertung der Lagen vor Ort macht die deutschlandweite Zahl keinen Unterschied."