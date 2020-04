INTERVIEWForscher erklärt

Im Video: Welche Therapie die beste Alternative zum Impfstoff ist

Ein Impfstoff gegen Covid-19 wird noch Monate auf sich warten lassen. Deutsche Forscher arbeiten fieberhaft an Alternativen und entwickeln eine Therapie, die weiteres Potenzial hat.

Nach einer Infektion mit dem Coronavirus sind Genesene nach Annahmen des Robert Koch-Instituts für mehrere Jahre immun. Der Grund dafür sind die gebildeten Antikörper, die eine weitere Infektion abwehren. Deutsche Forscher arbeiten daran, dass auch neu erkrankte Covid-19-Patienten davon profitieren können.





Im Video-Interview mit t-online.de spricht Professor Rainer Blasczyk, Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover, über so genannte Antikörper-Therapien. Neben der Hilfe für erkrankte Menschen sieht der Professor darin auch noch ein anderes Potenzial.

Was er sich erhofft, welche Vorteile eine Therapie mit Antikörpern hat, welche Patienten letztendlich von so einer Therapie profitieren könnten und wie eine solche Therapie in der Praxis aussehen würde, sehen Sie oben im Video oder, wenn Sie hier klicken.