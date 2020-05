Polizei sucht Zeugen

Kein Zugang zu Gottesdienst: Kirchenmitarbeiter gewürgt

10.05.2020, 17:55 Uhr | AFP

In Worms kommt es am Dom zu Handgreiflichkeiten gegen einen Kirchenmitarbeiter – wegen der aktuellen Beschränkungen durch die Corona-Maßnahmen.

Weil ihm aufgrund der Corona-Regeln der Zugang zum Gottesdienst im Wormser Dom verwehrt wurde, ist ein Mann in der rheinland-pfälzischen Stadt am Sonntag gewalttätig geworden. Wie die Polizei mitteilte, ist eine Teilnahme an der Messe in dem Gotteshaus derzeit nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Daher sei einem nicht registrierten Paar der Zutritt verwehrt worden.

Das passte dem aggressiven Mann jedoch nicht. Laut Polizei war er so erbost, dass er auf die Abweisung hin sein Opfer, einen Mitarbeiter der Kirche, am Hals würgte. Dieser konnte sich demnach befreien und ins Innere des Doms retten. Der zunächst unbekannte Täter soll zwischen 40 und 50 Jahren alt, grauhaarig und von kräftiger Statur sein sowie eine runde Brille und eine orangefarbene Gesichtsmaske getragen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.