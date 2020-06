Corona-Pandemie

Flüge gestrichen: Argentinier segelt von Portugal nach Hause

19.06.2020, 03:54 Uhr | dpa

Juan Manuel Ballestero steht auf seinem Boot. Am 24. März - nachdem Argentinien alle Flüge gestrichen hatte - legte er im Hafen von Porto Santo in Portugal ab und erreichte am 17. Juni Mar del Plata. Foto: Vicente Robles/AP/dpa. (Quelle: dpa)