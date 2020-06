Nächster Fall in NRW

Immer mehr Infizierte in Döner-Fabrik in NRW

26.06.2020, 07:57 Uhr | t-online.de

Nach dem Corona-Ausbruch in einer Tönnies-Fleischfabrik gibt es nun auch immer mehr infizierte Mitarbeiter in einer Dönerproduktion. Auch die befindet sich in NRW.

Nach dem Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik im Kreis Gütersloh breitet sich das Virus nun auch in einer Dönerproduktion in Moers weiter aus. Mittlerweile sind 79 von 275 Mitarbeitern des Betriebes im Kreis Wesel infiziert. Das berichtet die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (WAZ) am Donnerstagnachmittag.







Bei rund 200 Mitarbeitern wurden Corona-Tests durchgeführt, 120 Ergebnisse stehen noch aus, so die Zeitung weiter. Bereits am Mittwoch waren die ersten 17 positiven Testergebnisse bekannt geworden. Ein lokaler Lockdown wie in Gütersloh sei momentan nicht geplant, so die "WAZ" weiter.