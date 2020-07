In Pirnas Innenstadt

Frau wird in automatischem Parkhaus zu Tode gequetscht

02.07.2020, 12:26 Uhr | t-online.de, nhr

Blick auf das Rathaus von Pirna: In einem automatischen Parkhaus in der Innenstadt hat es ein tödliches Unglück gegeben. (Quelle: Daniel Schäfer/imago images)

Unglück in Pirna: Beim automatischen Parkvorgang in einer Tiefgarage wurde eine Frau eingeklemmt und kam so zu Tode. Wie es dazu kam, ist noch völlig unklar.

In Pirna ist eine 69-Jährige in einem vollautomatischen Parkhaus zu Tode gequetscht worden. Nach Angaben des MDR wurde sie bei einer Hubrampe eingeklemmt.

Den Informationen nach hatte der Begleiter der Frau seinen Pkw auf eine der Parkplattformen gefahren und hatte nach dem Aussteigen den Parkvorgang aktiviert. Seine Beifahrerin war zwar offenbar auch ausgestiegen, wurde dann aber bei der Hubrampe eingequetscht. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen, schreibt der MDR.

Wie genau es zu dem Unglück kam ist unklar, die Polizei will den Hergang gemeinsam mit Sachverständigen ermitteln.

In dem unterirdischen Parkhaus in der Innenstadt von Prina fahren Autofahrer hinein und platzieren den Wagen nach dem Aussteigen per Knopfdruck.