Im Kleinwalsertal

Überforderte deutsche Bergsteiger mit Hubschrauber gerettet

10.07.2020, 17:59 Uhr | dpa

Während einer anspruchsvollen Wanderung haben sich vier deutsche Bergsteiger im Kleinwalsertal verirrt. Ein Hüttenwirt verständigte die Polizei, nachdem er den Kontakt zu den Wanderern verloren hatte.

Vier überforderte deutsche Wanderer haben einen Rettungseinsatz in den Alpen zwischen Österreich und Deutschland ausgelöst. Ein Hubschrauber rettete das Quartett aus Baden-Württemberg und Bayern in der Nacht zu Mittwoch unverletzt. Sie waren auf dem Gipfel der Walser Hammerspitze im Kleinwalsertal unterwegs, wie die österreichische Polizei am Donnerstagabend mitteilte.



Die Dunkelheit hätte zum Verhängnis werden können

Die befreundeten Paare hatten sich demnach bei einer anspruchsvollen Wanderung über mehrere Berge nur auf eine Smartphone-App verlassen und mehrmals verstiegen. Ein Hüttenwirt wählte schließlich den Notruf, nachdem er den Wanderern per Handy wegen der Dunkelheit erst zur Umkehr geraten und dann den Kontakt zu ihnen verloren hatte.