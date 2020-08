MEINUNGEltern-Ängste vor dem Schulstart

"Ich fordere ein Jahr schulfrei für Grundschulkinder"

08.08.2020, 15:39 Uhr | Von Anna Meran, Martin Trotz, Nicolas Lindken

Am Montag beginnt in Berlin wieder die Schule. Steigende Corona-Zahlen sorgen bei Eltern allerdings für Angst. Denn Hygienemaßnahmen greifen gerade bei Grundschülern ohnehin nicht, sagt Anna Meran in ihrem Videokommentar.

Kinder, die sich während Videokonferenzen im Hintergrund prügeln und auf dem Fußboden liegend Hausaufgaben machen – das hat für Anna Meran ab Montag ein Ende. In Berlin beginnt die Schule wieder und die fünf Grundschulkinder müssen nicht mehr täglich mit Kuchen besänftigt werden. Über ihre Erfahrungen als Mutter in der Corona-Krise hat Anna Meran in ihrem Blog berichtet.

Doch sie hat Angst. Angst, dass die Kinder von einem Tag auf den anderen wieder zu Hause sitzen müssen, weil die Infektionszahlen rasant steigen oder es Corona-Fälle in der Schule gibt, wie es am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern passierte. Da hilft nur, gelassen zu bleiben, sagt Anna Meran. Denn Hygienemaßnahmen funktionierten bei Grundschülern ohnehin nicht. Die Folgen einer weiteren Isolation der Kinder in der eigenen Wohnung hätte allerdings weitreichende Folgen, so die mehrfache Mutter weiter.

