Untersuchungen eingeleitet

Unglück: Vier Bergleute sterben in Kohlemine

16.08.2020, 14:55 Uhr | dpa

Ein Förderband bricht zusammen und begräbt vier Arbeiter unter sich. Nun soll die Unglücksursache ermittelt werden.

Bei einem Unfall in einer Kohlemine im Norden Russlands sind vier Bergleute ums Leben gekommen. Die Leichen seien am Samstag unter den Trümmern gefunden worden, teilten die Behörden der Staatsagentur Tass zufolge mit. Demnach brach ein Förderband in der Mine in Workuta am Nordpolarkreis zusammen und begrub die Mitarbeiter.



Weshalb es dazu kam, soll nun untersucht werden. Die Behörden gingen davon aus, dass die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten worden seien. Zum Zeitpunkt des Unfalls hätten sich keine weitere Bergleute in dem Bergwerk aufgehalten.