Satellitenbilder zeigen Temperatur-Einbruch

Jetzt kommt der große Wetterumschwung

Diese Woche hat in Deutschland und anderen Ländern in Mitteleuropa außergewöhnlich heiß begonnen. Doch mit der Hitze ist es ab Donnerstag wieder vorbei. Dann kommt der große Wetterumschwung. (Quelle: t-online)

Bisher hat sich der September von seiner hochsommerlichen Seite gezeigt. Einige deutsche Städten vermeldeten Hitzerekorde. Doch damit ist jetzt Schluss – die Temperaturen brechen ein.

Mit den hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage ist es am Donnerstag wieder vorbei. t-online zeigt mit Satelliten-Animationen die Veränderung der Wetterlage. Bereits am Mittwochabend wird es in einigen Landesteilen deutlich kühler. Ab Donnerstag ist es dann fast überall vorbei mit dem Hochsommer und der Wetterumschwung ist in vollem Gange.

Was die Animationen über das Wetter der kommenden Tage aussagen, mit welchen Temperaturen wir rechnen dürfen und wie das Wetter bei Ihnen wird, sehen Sie im Video oben. Sie finden den Beitrag auch hier.