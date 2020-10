Wetter-Kolumne im Video

Vor dieser Gefahr sollten sich Autofahrer in Acht nehmen

Es droht Dauerregen: Autofahrer müssen sich am Donnerstag besonders in Acht nehmen (Quelle: t-online)

Das Herbstwetter macht am Donnerstag mit viel Regen seinem Namen alle Ehre – zumindest in manchen Teilen des Landes. Besonders Autofahrer müssen sich in Acht nehmen.

Am Donnerstag ist das Wetter in Deutschland zweigeteilt. Während sich der eine Teil des Landes auf sonniges Herbstwetter freuen kann, droht in anderen Teilen Dauerregen. Wo es am Donnerstag freundlicher wird und warum Autofahrer heute besonders aufpassen müssen, erklärt Expertin Michaela Koschak in der Video-Kolumne.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Michaela Koschak arbeitet seit 2019 als Wetter-Kolumnistin für t-online und kommentiert und erklärt regelmäßig Wetterphänomene.

Wie sie das kommende Wettergeschehen einschätzt, sehen Sie im Video.